Влияет ли воздух, которым мы дышим, на риск заболеть шизофренией?
Шизофрения поражает миллионы людей во всем мире и является основной причиной инвалидности. Исследователи все еще работают над выявлением всех факторов риска, которые могут способствовать развитию этого состояния. Новое исследование предполагает, что загрязнение воздуха может быть одним из них.
Гллюцинации, ложные убеждения, беспорядочное мышление и эмоциональная неразбериха характеризуют шизофрению, и оно является одним из основных факторов инвалидности. Люди, которые живут с шизофренией, также имеют более высокий риск преждевременной смерти по сравнению с населением в целом.
Тем не менее, исследователи не уверены, что вызывает это условие и почему. Пока что они утверждают, что основным фактором риска является генетика, которая поддерживается негативными факторами окружающей среды, например, социальной изоляцией.
Однако поиск факторов риска продолжается, и новое исследование, проведенное в Орхусском университете в Дании, возможно, выявило еще одну: воздействие загрязнения воздуха в детстве.
Исследование: загрезнение воздуха увеличивает риск шизофренииРезультаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.
Ученые проанализировали данные, касающиеся 23 355 человек - все они родились в Дании в период с 1 мая 1981 года по 31 декабря 2002 года. Их развитие исследовалось с 10-летия участников "до первого случая шизофрении, эмиграции, смерти, или 31 декабря 2012 года, в зависимости от того, что наступит раньше". Из общего числа участников исследования у 3531 развилась шизофрения.
Анализ, проведенный исследователями, показал, что лица, которые подвергались воздействию высоких уровней загрязнения воздуха, также имели повышенный риск развития шизофрении во взрослом возрасте.
«Исследование показывает, что чем выше уровень загрязнения воздуха, тем выше риск развития шизофрении. Для каждых 10 микрограммов на кубический метр [относящихся к концентрации диоксида азота загрязняющего вещества в атмосферном воздухе] в среднем за день риск шизофрении увеличивается примерно на 20%», - говорит старший научный сотрудник Генриетта Тистед Хорсдал.
Тем не менее, многие вопросы о потенциальной взаимосвязи между шизофренией и качеством воздуха остаются без ответа, поэтому исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований по этой теме.
Ранее на Медикфорум мы писали о 5 правилах, которые продлевают жизнь без болезней.
Оставить комментарий