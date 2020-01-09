Влияет ли воздух, которым мы дышим, на риск заболеть шизофренией?

Исследование: загрезнение воздуха увеличивает риск шизофрении

«Исследование показывает, что чем выше уровень загрязнения воздуха, тем выше риск развития шизофрении. Для каждых 10 микрограммов на кубический метр [относящихся к концентрации диоксида азота загрязняющего вещества в атмосферном воздухе] в среднем за день риск шизофрении увеличивается примерно на 20%», - говорит старший научный сотрудник Генриетта Тистед Хорсдал.