Исследование: курение вызывает депрессию
Курильщики знакомы с последствиями пагубной привычки для физического здоровья, но может ли привычка влиять на наше психическое и эмоциональное благополучие? Новое исследование предполагает, что это возможно.
Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE. Профессор Хагай Левин из Школы общественного здравоохранения и общественной медицины Еврейского университета имени Хадасса Брауна в Иерусалиме - руководитель исследовательской группы.
Профессор Левин и его коллеги объясняют, что в существующих исследованиях есть подсказки, указывающие на курение как предрасполагающий фактор, который приводит к депрессии.
Например, у людей, которые курят, депрессия возникает в два раза чаще, чем у тех, кто не курит, но пока не ясна природа этой взаимосвязи. Некоторые ученые считают, что курение может привести к депрессии, а не наоборот. Более того, другие исследования показали, что люди, которые никогда не курили, обычно имеют лучшее качество жизни, связанное со здоровьем (HRQoL), а также меньше тревожности и депрессии.
Результаты исследованияВ целом, исследование показало, что более высокий показатель депрессивных расстройств был связан с курением. Кроме того, у курящих студентов было в два-три раза больше шансов заболеть клинической депрессией, чем у тех, кто никогда не курил.
В Университете Приштины у 14% курящих была депрессия, тогда как только у 4% их сверстников, не курящих, было заболевание. Среди тех, кто курил в Белградском университете, 19% страдали депрессией по сравнению с 11% тех, кто не курил. Курильщики имели симптомы депрессии и ухудшение психического здоровья, что отражалось в параметрах «жизнеспособности» и «социального функционирования».
«Эти данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований взаимосвязи между курением, психическим здоровьем и качеством жизни, что имеет значение для профилактики, диагностики и лечения. Наше исследование добавляет все больше доказательств того, что курение и депрессия тесно связаны»,- говорит Профессор Левин .
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