Исследование: курение вызывает депрессию

Результаты исследования

«Эти данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований взаимосвязи между курением, психическим здоровьем и качеством жизни, что имеет значение для профилактики, диагностики и лечения. Наше исследование добавляет все больше доказательств того, что курение и депрессия тесно связаны»,- говорит Профессор Левин .