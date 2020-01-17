Исследование: социальные сети наносят вред психическому здоровью, особенно в развивающихся странах

Социальное неравенство

«Это серьезное напоминание о том, что эти технологии могут иметь обратную сторону», - предупредил исследователь Института глобального развития Джиндо Тампуболон. - «Мы хотели бы, чтобы представители общественного здравоохранения творчески подумали о том, как мы можем побудить граждан отдохнуть от социальных сетей или осознать негативные последствия, которые они могут иметь для психического здоровья».