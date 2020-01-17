Исследование: социальные сети наносят вред психическому здоровью, особенно в развивающихся странах
Для многих людей социальные сети обеспечивают возможность заглянуть в повседневную жизнь богатых и знаменитых людей или просто посмотреть, к чему стремятся их соседи через дорогу. Однако некоторые исследования связывают использование социальных сетей с ростом депрессии и других психических расстройств. Реальность такова, что постоянный просмотр якобы совершенной жизни других людей может вызвать чувство зависти, грусти и изоляции.
Как сообщает EurekAlert, социальные сети невероятно популярны в Индонезии. Около 54 миллионов человек зарегистрировано Facebook, что делает Индонезию четвертой в рейтинге стран мира, использующих эту социальную сеть, и 22 миллиона граждан регулярно оставляют сообщения в Twitter - пятое место в мире по использованию Twitter.
Социальное неравенствоПосле изучения влияния Facebook, Twitter на 22 423 участника исследования, расположенных в 300 районах страны, группа ученых обнаружила, что этот разрыв между имущими и неимущими подчеркивается в социальных сетях изображениями явно успешных людей, которые вызывают зависть и негодование среди тех, кто испытывает финансовые трудности, и не имеет реального способа улучшить свои жизненные обстоятельства.
«Это серьезное напоминание о том, что эти технологии могут иметь обратную сторону», - предупредил исследователь Института глобального развития Джиндо Тампуболон. - «Мы хотели бы, чтобы представители общественного здравоохранения творчески подумали о том, как мы можем побудить граждан отдохнуть от социальных сетей или осознать негативные последствия, которые они могут иметь для психического здоровья».При этом, связь между использованием социальных сетей и проблемами психического здоровья установлена не только в развивающихся странах. Похожие результаты демонстрируются, например, в США. В частности, исследователи сообщают, что социальные сети могут повлиять на самооценку и привести к депрессии. Кроме того, это затрудняет установление связей с другими людьми в режиме реального времени, создавая чувство изоляции.
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