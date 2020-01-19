Лечащий врач Стива Джобса рассказал о правилах долголетия и о медицине будущего

«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно - не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», - приводит слова Д.Агуса пресс-служба Депздрава Москвы.

Сон и отдых

«Не забывайте, что во время отдыха мозг сбрасывает лишнюю информацию, восстанавливается. Кроме того, в течение дня оставляйте место для отдыха. И позволяйте отдыхать другим. Регулярно питайтесь», — советует Дэвид Агус.

Будущее медицины