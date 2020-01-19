Лечащий врач Стива Джобса рассказал о правилах долголетия и о медицине будущего
Профессор медицины и инжиниринга в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус приехал в Москву с лекциями о здоровье и современной медицине. Помимо своих регалий, он стал известен и благодаря тому, что был одним из лечащих врачей Стива Джобса. Его советы просты - не быть в одиночестве, есть только натуральную еду и бросить курить.
«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно - не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», - приводит слова Д.Агуса пресс-служба Депздрава Москвы.
Сон и отдыхЕще одним правилом здоровой жизни Дэвид Агус назвал полноценный сон. Не нужно напрягать мозг и тело как минимум за два часа до сна. Оставьте недоделанную работу на утру и расслабьтесь.
«Не забывайте, что во время отдыха мозг сбрасывает лишнюю информацию, восстанавливается. Кроме того, в течение дня оставляйте место для отдыха. И позволяйте отдыхать другим. Регулярно питайтесь», — советует Дэвид Агус.
Однако не означает, что ваша жизнь должна проходить в бездействии, напротив, врач советует постоянно ставить перед организмом новые задачи: проводить жизнь в движении, а не просто посещать спортзал пару раз в неделю, и заставлять мозг решать сложные задачи.
Будущее медициныСледующие поколения смогут жить дольше, благодаря открытиям в области генетики. Врачи со временем смогут корректировать ДНК и снизят до минимума риск сердечного приступа, остановят старение и разработают лекарства без побочных эффектов, считает Дэвид Агус.
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