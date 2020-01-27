Витамин А: функции в организме и опасность передозировки

Витамин А: функции в организме и опасность передозировки

Витамин А является общим термином для нескольких жизненно важных веществ, включая бета-каротин. Дефицит встречается редко, но есть группы риска, такие как заболевания печени или кишечника. Признаки дефицита А, как его избежать и насколько опасным может быть передозировка.

"Есть провитамины А, известный всем - бета-каротин», - объясняет Андреа Хенце, диетолог из Потсдамского университета. - Организм должен преобразовать провитамин А, (бета-каротин), в витамин А, чтобы его можно было использовать. Процесс происходитв кишечнике и печени".

Функции витамина А в организме

Иммунная система: способствует развитию лимфоцитов в ответ на чужеродные вещества и патогены.
Кожа и слизистые оболочки: обеспечивает здоровый рост и целостность клеток, предотвращает появление трещин и других повреждений, улучшает заживление ран и регенерацию
Кости: влияет на содержание фосфата кальция в костях.
Репродуктивность: важен для формирования здоровых яйцеклеток и сперматозоидов, для развития эмбрионов.
Зрение: играет роль в нервном импульсе, который вызывается падением света - опосредует сигнальный каскад во время процесса видения.

Продукты, богатые витамином А и бета-каротином

Среди продуктов животного происхождения витамином А богаты:
  • говяжья печень
  • свиная печень
  • домашняя птица
  • сливочное масло
  • сыр
  • яйца
Фрукты и овощи:
  • морковь
  • капуста
  • шпинат
  • абрикосы
  • паприка

Дефицит и передозировка

Дифицит витамина А встречается редко, поскольку он находится во многих продуктах питания. Существует вторичный дефицит, который развивается на фоне заболеваний пищеварительной системы (печень, поджелудочная железа, кишечник). Передозировка случается редко, обычно из-за приема добавок.
«Добавки с витамином А следует использовать под наблюдением врача, а не для самолечения», - предупреждает Андреа Хенце.

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