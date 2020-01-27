Витамин А: функции в организме и опасность передозировки

"Есть провитамины А, известный всем - бета-каротин», - объясняет Андреа Хенце, диетолог из Потсдамского университета. - Организм должен преобразовать провитамин А, (бета-каротин), в витамин А, чтобы его можно было использовать. Процесс происходитв кишечнике и печени".

Функции витамина А в организме

Продукты, богатые витамином А и бета-каротином

говяжья печень

свиная печень

домашняя птица

сливочное масло

сыр

яйца

морковь

капуста

шпинат

абрикосы

паприка

Дефицит и передозировка

«Добавки с витамином А следует использовать под наблюдением врача, а не для самолечения», - предупреждает Андреа Хенце.