К гинекологу: жидкостная цитология спасает жизни миллионов женщин в мире

"Дисплазия – обратимый процесс. Это значит, что если вовремя обнаружить атипичные клетки и пройти лечение, онкологического заболевания можно избежать. Раньше для этого повсеместно использовался Pap-тест (тест Папаниколау) – микроскопическое исследование соскоба из цервикального канала при помощи специального окрашивания.", - говорит врач.

"Сегодня используется более точный тест – жидкостной цитологический анализ (Liquid Based Cytology — LBC), разработанный в США в 1996 году. Он основан на использовании специальных цитощеток, с их помощью клетки эпителия шейки матки помещают в специальную жидкую среду: она обеспечивает целостность и длительное хранение полученного материала".

Что делать, если изменения обнаружены?