К гинекологу: жидкостная цитология спасает жизни миллионов женщин в мире
Новый метод жидкостной цитологии - прорыв в области раннего обнаружения рака шейки матки. Почему важно проходить плановую диагностику "женских" болезней, объясняет Оксана Гизингер, эксперт Лаборатории «Гемотест», профессор, доктор биологических наук. Это спасает миллионы жизней в мире.
"Дисплазия – обратимый процесс. Это значит, что если вовремя обнаружить атипичные клетки и пройти лечение, онкологического заболевания можно избежать. Раньше для этого повсеместно использовался Pap-тест (тест Папаниколау) – микроскопическое исследование соскоба из цервикального канала при помощи специального окрашивания.", - говорит врач.
Изобретение метода позволило снизить в десятки раз процент смертей от этого вида рака (в Соединенных штатах Америки - на 70%). У него есть один недостаток, который заставил ученых разрабатывать новые подходы. В 5% случаев он дает ложноположительные и ложноотрицательные результаты.
"Сегодня используется более точный тест – жидкостной цитологический анализ (Liquid Based Cytology — LBC), разработанный в США в 1996 году. Он основан на использовании специальных цитощеток, с их помощью клетки эпителия шейки матки помещают в специальную жидкую среду: она обеспечивает целостность и длительное хранение полученного материала".
Что делать, если изменения обнаружены?Рак шейки матки - распространенный, но самый излечимый при раннем обнаружении. Если выявлена легкая дисплазия, необходимы дальнейшие обследования - анализы на бактериальные и вирусные инфекции, кольпоскопия и т.д. Если поражения клеток серьезнее, то возможны радикальные вмешательства - радиоволновая терапия в амбулаторных условиях.
Министерство здравоохранения России рекомендует проводить жидкостную цитологию раз в три года для женщин 21-49 лет, раз в пять лет, если возраст женщины 49-65 лет.
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