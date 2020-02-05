Немецкие медики назвали 6 причин усталости организма несмотря на достаточный сон
Можно спать рекомендуемые семь-восемь часов каждую ночь и все равно ощущать постоянную усталость, нехватку энергии, констатируют немецкие медики. На портале Foсus.de они назвали несколько причин такой слабости.
Дефицит железа. Слишком низкий уровень минерала в организме лишает выносливости, способности концентрироваться, несмотря на достаточный сон. В таких обстоятельствах в мышцы и другие клетки организма транспортируется меньше кислорода. Восполнять содержание железа помогают следующие продукты: постная говядина, бобовые, овсяная каша, яйца, орехи, шпинат, ржаной хлеб. Медики рекомендуют сочетать е их с пищей, богатой витамином С, помогающим организму усваивать железо, - цитрусовыми, брокколи, шиповником, черной смородиной, болгарским перцем.
Малое количество питьевой воды. Многие недооценивают эту причину усталости. Между тем, даже слабая обезвоженность отрицательно влияет на энергетический баланс: кровь густеет, сердцу становится труднее эффективно прокачивать ее, что вызывает упадок сил. Сколько жидкости нужно организму? Немецкие эксперты рекомендуют использовать формулу «0,03 х веса тела». Это означает, что при массе тела около 70 килограммов нужно потреблять около 2,1 литра в день.
Алкоголь перед сном. Распространенная причина усталости. Бокал вина вечером можно расслаблять, но алкоголь в крови негативно влияет на цикл сна, способствует ночным пробуждениям, стимулирует мочеиспускание. Вечерний бокал вина должен выпиваться минимум за три-четыре часа до сна, - дают совет специалисты.
Избыток «простых» углеводов. Пища, содержащая высокий уровень сахара и простых углеводов, обладает высоким гликемическим индексом, который ассоциирован с резкими колебаниями уровня сахара в крови. Такие перепады дестабилизируют производство энергии, становятся причиной усталости.
По словам медиков, поддерживать энергетический баланс помогают продукты с низким гликемическим индексом –бурый рис, ячмень, лосось, грецкие орехи, арахис, баклажаны.
Отсутствие нормального завтрака. Ученые поясняют: тело нуждается в энергии утром, чтобы начать активно функционировать. Для уставшего организма завтрак подобен бензину, приводящий в движение двигатель автомобиля. Диетологи рекомендуют: первый прием пищи должен содержать достаточно белка, цельные зерна. Его отсутствие становится причиной энергетического истощения, поскольку организму уже в начале дня начинает недоставать важных питательных веществ, необходимых для стимулирования метаболизма, работы мозга.
Недостаток движения. Исследование американских ученых из Университета Джорджии показало: регулярные физические упражнения (достаточно 20 минут три раза в неделю) повышают энергетический баланс, устраняют усталость. Упражнения тонизируют сердечно-сосудистую систему, благодаря чему мышцы снабжаются большим количеством кислорода. Это обеспечивает здоровый тонус.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на необходимость детокса печени.
Оставить комментарий