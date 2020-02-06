Врач Дмитрий Лахин об опасности передозировки витамином D
Витамин Д важен для организма: благодаря ему усваиваются кальций и магний, он регулирует работу центральной нервной системы и щитовидной железы, уровень сахара в крови. Сегодня солнечный витамин "в моде". Но прием добавок без назначения врача, его переизбыток, также вреден, как и дефицит. Врач Дмитрий Лахин рассказывает о последствиях передозировки витамина Д.
"Переизбыток этого элемента так же вреден, как и его недостаток. Когда витамина D много, то кальций настолько хорошо усваивается, что его концентрация в крови сильно повышается, что влияет на работу сердца – может развиться тахикардия и другие опасные осложнения.
Нужно поднимать уровень кальциферола (так называют витамин D по-научному) или нет, можно сказать, как человек сдаст анализы. Самостоятельно назначать себе препараты и устанавливать дозировки, не проходя исследования и не консультируясь с врачом, значит, рисковать своим здоровьем", - рассказывает врач в интервью АиФ.
Нужно поднимать уровень кальциферола (так называют витамин D по-научному) или нет, можно сказать, как человек сдаст анализы. Самостоятельно назначать себе препараты и устанавливать дозировки, не проходя исследования и не консультируясь с врачом, значит, рисковать своим здоровьем", - рассказывает врач в интервью АиФ.
Симптомы дефицита витамина ДНехватка появляется следующими симптомами: повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, тревожность, боли в мышцах, судороги, хрупкость костей, шелушащаяся кожа и т.д. Дефицит часто связан с особенностями питания человека, запретом на загар (по медицинским показаниям), нехватке солнечного света.
Нормы30-100 нг/мл - нормальное значение. С 20 до 30 - недостаточность, ниже 20 - дефицит.
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