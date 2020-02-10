Врач Сергей Беломытцев объяснил, как избежать камней в почках

Врач Сергей Беломытцев объяснил, как избежать камней в почках

Доцент кафедры урологии и андрологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, завотделением урологии ГКБ № 64 им. Виноградова, кандидат медицинских наук Сергей Беломытцев объяснил, почему возникают камни в почках, и как этого избежать.

Почему возникают камни в почках?

"«Вырастить» камень в почке не так уж сложно. Стоит поменьше пить воды, есть побольше жирного, мясного и солёного, мало двигаться, не лечить инфекции мочевыводящих путей и без разбору принимать витамины и добавки с кальцием" - объясняет врач Сергей Беломытцев в интервью АиФ.

Генетика и камни в почках

Сергей Беломытцев также подчеркивает важность генетических факторов, наследственной склонности к образованию камней в почках. Не последнюю роль играет химический состав воды, индивидуальная физиология (строение) почек. Бездумное потребление витаминов и БАДов не приветствуется - они могут увеличить концентрацию кальция.
В совокупности, это приводит к слишком концентрированной моче, осадок образует кристаллы, а из них формируются камни.
"98% обладателей камней знакомы с почечной коликой. Это острые резкие боли в поясничной области или подреберье, отдающие вниз по передней поверхности живота в пах. Что важно: боль не проходит при перемене положения тела. К приступу колики может присоединиться тошнота и рвота, повышение артериального давления", - добавляет врач.

Как избежать камней в почках?

  • пить не менее 2,5 литров жидкости в день
  • избавиться от заболеваний желудочно-кишечного-тракта
  • не забывать про физическую активность
  • разнообразное питание натуральной едой
  • поддержание нормального веса
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