Врач Сергей Беломытцев объяснил, как избежать камней в почках

Почему возникают камни в почках?

"«Вырастить» камень в почке не так уж сложно. Стоит поменьше пить воды, есть побольше жирного, мясного и солёного, мало двигаться, не лечить инфекции мочевыводящих путей и без разбору принимать витамины и добавки с кальцием" - объясняет врач Сергей Беломытцев в интервью АиФ.

Генетика и камни в почках

"98% обладателей камней знакомы с почечной коликой. Это острые резкие боли в поясничной области или подреберье, отдающие вниз по передней поверхности живота в пах. Что важно: боль не проходит при перемене положения тела. К приступу колики может присоединиться тошнота и рвота, повышение артериального давления", - добавляет врач.

Как избежать камней в почках?

пить не менее 2,5 литров жидкости в день

избавиться от заболеваний желудочно-кишечного-тракта

не забывать про физическую активность

разнообразное питание натуральной едой

поддержание нормального веса