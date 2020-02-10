В Новосибирске реабилитационному центру для детей продлили аренду
Частный центр "Шагаем вместе" занимает помещение 700 квадратных метров в больнице № 25 - в конце 2019 года аренда подошла к концу.
Новосибирский реабилитационный центр "Шагаем вместе" работал с детьми, страдающими тяжелыми неврологическими патологиями. Также проходить в нем реабилитацию могли и подростки от 14 и до 18 лет. С минувшего года дети с ДЦП могут пройти там восстановительные курсы по полису обязательного медицинского страхования.
В штат центра входят профессиональные неврологи, реабилитологи, дефектологов, инструкторы ЛФК, физиотерапевты, массажисты, педиатры, ортопеды и клинический психолог.
В декабре 2019 года срок аренды подошел к концу: по планам регионального министерства здравоохранения, там мог бы разместиться детский психоневрологический диспансер, у которого до сих пор нет своего помещения.
После обращений родителей и сотрудников реабилитационного центра "Шагаем вместе", министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов принял решение продлить срок аренды еще на 11 месяцев, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Я [ ] направил письмо главврачу больницы еще позавчера. Мой визит никак на это решение не повлияет. Я хочу своими глазами посмотреть на ваш центр, это действительно прекрасный пример сотрудничества государства и частного проекта в здравоохранении. Я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Но все же хочу заметить, что у вас столько планов и идей, а вам тут уже тесно. Вам необходимо что-то свое, тогда вы будете вкладываться в себя", - заявил министр,
По словам директора "Шагаем вместе" Натальи Чернявской, сейчас переезд стал бы для центра катастрофой.
"Мы очень много вкладываем в оборудование, в обучение специалистов, ничего не копим. Нам необходимо время, чтобы что-то построить или купить. Лучше, конечно, построить именно под себя, чтобы все сделать в комплексе: бассейны, палаты для проживания. Нам нужно время, чтобы заработать деньги", - считает директор.
В пресс-службе минздрава отметили, что в 2020 году цент "Шагаем вместе" опять получил государственный заказ на реабилитацию детей с ДЦП. Прием пациентов по ОМС продолжается.
Ранее МедикФорум писал о программе по доставке пожилых людей из сел Новосибирской области на диспансеризацию.
Оставить комментарий