В Новосибирске реабилитационному центру для детей продлили аренду

"Я [ ] направил письмо главврачу больницы еще позавчера. Мой визит никак на это решение не повлияет. Я хочу своими глазами посмотреть на ваш центр, это действительно прекрасный пример сотрудничества государства и частного проекта в здравоохранении. Я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Но все же хочу заметить, что у вас столько планов и идей, а вам тут уже тесно. Вам необходимо что-то свое, тогда вы будете вкладываться в себя", - заявил министр,

"Мы очень много вкладываем в оборудование, в обучение специалистов, ничего не копим. Нам необходимо время, чтобы что-то построить или купить. Лучше, конечно, построить именно под себя, чтобы все сделать в комплексе: бассейны, палаты для проживания. Нам нужно время, чтобы заработать деньги", - считает директор.