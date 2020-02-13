Ростовчанам рассказали, как следует вести себя во время эпидемии простуды

В донском регионе впервые за текущий осенне-зимний сезон превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ.По сообщению регионального Управления Роспотребнадзора, к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились более 24,7 тысячи человек. Это почти на 20 процентов выше эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели года на протяжении нескольких лет.В донской столице эти показатели находятся пока на уровне прошлогодних цифр. Так, в Ростове-на-Дону зафиксировано свыше 7,4 тысячи заболевших. Среди них более десятка лабораторно подтвержденных случаевгриппа. В основном, речь идет о штамме типа В - им заболели два десятка человек, а также известно о двух случаях, так называемого "свиного гриппа" - штамм А(Н1N1)pdm09.В связи с этим жителям дали советы, как вести себя во время эпидемии, чтобы не заразиться. Для начала, не следует пренебрегать масками в местах массового скопления людей, то есть на лекциях, в магазинах, общественном транспорте. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу. Менять маску - 1 раз в 3 часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маска максимально снизит риск заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ.Очень действенна для профилактикиоксолиновая мазь, которой необходимо смазывать слизистую оболочку носа перед выходом из дома.Не следует пренебрегать народными средствами профилактики - чесноком и луком. Они содержат особые вещества - фитонциды, которые препятствуют размножению бактерий и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобной возможности отдельно или в составе блюд.В период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витамин С в таблетках, а также натуральный витамин С, содержащийся в шиповнике, клюкве, черной смородине, бруснике, жимолости, малине, цитрусовых и чаях, морсах.Кроме того, важно соблюдать «респираторный этикет». Стараться, по возможности, держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно 1 метр.Желательно вообще избегать посещения многолюдных мест, компаний друзей или знакомых, поскольку там могут быть больные гриппом. Исключите развлекательные мероприятия.Нужно чаще мыть руки с мылом, меньше прикасаться руками к своему носу, рту, глазам.Нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком), чужим мобильным телефоном — на них могут быть вирусы гриппа.Следует чаще проветривать свои жилые, рабочие и учебные помещения. Проводить в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.Необходимо соблюдать режим дня, режим труда и отдыха, не переутомляться, включить в свой рацион овощи, фрукты, соки, пить больше жидкости.Обязательно нужно больше гулять на свежем воздухе. Это повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. При этом следует тепло одеваться, следить за тем, чтобы не промочить ноги.