Ростовчанам рассказали, как следует вести себя во время эпидемии простуды
В донском регионе впервые за текущий осенне-зимний сезон превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ.
По сообщению регионального Управления Роспотребнадзора, к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились более 24,7 тысячи человек. Это почти на 20 процентов выше эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели года на протяжении нескольких лет.
В донской столице эти показатели находятся пока на уровне прошлогодних цифр. Так, в Ростове-на-Дону зафиксировано свыше 7,4 тысячи заболевших. Среди них более десятка лабораторно подтвержденных случаевгриппа. В основном, речь идет о штамме типа В - им заболели два десятка человек, а также известно о двух случаях, так называемого "свиного гриппа" - штамм А(Н1N1)pdm09.
В связи с этим жителям дали советы, как вести себя во время эпидемии, чтобы не заразиться. Для начала, не следует пренебрегать масками в местах массового скопления людей, то есть на лекциях, в магазинах, общественном транспорте. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу. Менять маску - 1 раз в 3 часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маска максимально снизит риск заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ.
Очень действенна для профилактики оксолиновая мазь, которой необходимо смазывать слизистую оболочку носа перед выходом из дома.
Не следует пренебрегать народными средствами профилактики - чесноком и луком. Они содержат особые вещества - фитонциды, которые препятствуют размножению бактерий и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобной возможности отдельно или в составе блюд.
В период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витамин С в таблетках, а также натуральный витамин С, содержащийся в шиповнике, клюкве, черной смородине, бруснике, жимолости, малине, цитрусовых и чаях, морсах.
Кроме того, важно соблюдать «респираторный этикет». Стараться, по возможности, держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно 1 метр.
Желательно вообще избегать посещения многолюдных мест, компаний друзей или знакомых, поскольку там могут быть больные гриппом. Исключите развлекательные мероприятия.
Нужно чаще мыть руки с мылом, меньше прикасаться руками к своему носу, рту, глазам.
Нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком), чужим мобильным телефоном — на них могут быть вирусы гриппа.
Следует чаще проветривать свои жилые, рабочие и учебные помещения. Проводить в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.
Необходимо соблюдать режим дня, режим труда и отдыха, не переутомляться, включить в свой рацион овощи, фрукты, соки, пить больше жидкости.
Обязательно нужно больше гулять на свежем воздухе. Это повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. При этом следует тепло одеваться, следить за тем, чтобы не промочить ноги.
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