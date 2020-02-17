В Новороссийске медики четыре часа боролись за жизнь молодого мужчины, у которого дважды останавливалось сердце
32-летнему мужчине стало плохо на улице, и ему вызвали скорую помощь прохожие.
Несколько часов не выходили из операционной врачи Новороссийска, спасая жизнь 32 — летнего мужчины, у которого дважды останавливалось сердце. В результате мастерства медиков операция прошла успешно.
В пресс-службе Минздрава Краснодарского края пояснили, что 32-летнему мужчине на улице стало плохо, случайные прохожие вызвали скорую помощь, которая привезла его в приемное отделение Регионального сосудистого центра Городской больницы №1 Новороссийска. Уже в приемном отделении у мужчины произошла первая остановка сердца. Остановка сердца в первые несколько минут приводит к состоянию клинической смерти. Пациента срочно переводят в противошоковую операционную.
«После проведения электроимпульсной терапии, сердце заработало, нужно уточнить диагноз. Провели коронарографию, диагноз был неутешителен: окклюзия двух артерий, произошла закупорка двух сосудов, на фоне которой возникла острая сосудистая недостаточность. Процесс сопровождался проблемами с доставкой крови к сердцу, что привело к его дисфункции и впоследствии к его остановке. Инфаркт» — говорится в сообщении.
Срочно провели операцию для постановки сразу двух стентов в переднюю нисходящую артерию и правую коронарную. Но после операции на фоне кардиогенного шока у мужчины снова произошла остановка сердца. Выжить после 7-минутного промедления при остановившемся сердце практически невозможно. В исключительных ситуациях оставшиеся в живых остаются инвалидами или впадут в кому. Медлить было нельзя. И врачи провели вторую за несколько часов электроимпульсную терапию.
В течение 4 часов врачи боролись за молодую жизнь. Наконец, удалось нормализовать гиподинамику: жизнь пациента была спасена.На вторые сутки мужчина был переведен из реанимации в палату. Сейчас он чувствует себя хорошо, и врачи желают ему долгой и счастливой жизни.
Ранее поразительный случай произошел в Великобритании: медики из Нортгемптона вернули к жизни шестидесятилетнего человека, сердце которого не билось в течение одного с половиной часа. Удалось им это осуществить при помощи пятидесяти электрических разрядов.
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