Тахикардия: 3 совета для естественного снижения пульса
Частота пульса показывает, как часто сердце бьется в минуту. Это не имеет ничего общего с кровяным давлением. Слишком высокий пульс (тахикардия) является риском для здоровья. Узнайте, как можно снизить свой пульс.
Частота пульса является важным показателем для проверки здоровья. Наиболее частыми причинами повышения пульса являются болезни, стимуляторы (никотин, алкоголь и кофеин), стресс, физические нагрузки. Считается, что так называемый пульс покоя определяет реальный показатель - частота сердечных сокращений, когда она не увеличивается кратко физическими или психологическими усилиями.
Значения сердечного ритма в покое по возрасту
- 0 лет: 140 ударов в минуту (у.м.)
- от 2 лет: 120 (у.м.)
- с 4 лет: 100 (у.м.)
- от 10 лет: 90 (у.м.)
- 14 лет и старше: 85 (у.м.)
- Взрослые: 60-80 (у.м.)
- Пожилые люди: 80-85 (у.м.)
Стресс провоцирует тахикардию
"Люди в чрезвычайных жизненных ситуациях испытывают стресс (работа или личная жизнь). Если высокий пульс является результатом ежедневной перегрузки, разумно делать небольшие перерывы, или взять отпуск", - пишет издание Focus.
Делайте хорошее для себя, найдите время, чтобы делать вещи, которые расслабляют вас и делают счастливыми.
Физическая активность уменьшает тахикардиюНе нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы заботиться о здоровой физической форме. У активных людей сердечная мышца больше, поэтому по организму можно прокачивать больше крови, требуется меньше сердечных сокращений в минуту.
Одежда оказывает влияниеВ спорте и стрессовых ситуациях - воздухопроницаемые материалы. Они помогают уменьшить пульс. Накопление тепла приводит к тахикардии - этого можно избежать, выбрав правильную одежду.
Медикфорум писал о натуральных средствах от храпа.
Оставить комментарий