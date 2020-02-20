Новый тест быстрее определит гиперактивный мочевой пузырь
Миллионы людей, имеющих слабый мочевой пузырь, могут избавиться от этого неприятного расстройства. Оно вызывает у своих жертв не столько боли, сколько постоянное чувство стыда.
У 20% жителей нашей планеты гиперактивный мочевой пузырь, из-за которого они порой не успевают добежать до туалета. Постоянные "утечки" резко снижают качество жизни человека, рождают чувство стыда и эмоционального дискомфорта, ограничивают подвижность, социальную жизнь, общение. Ученые разработали новый быстрый тест, определяющий эту проблему. Определены химические вещества в моче, провоцирующие гиперактивность мочевого пузыря. Анализ чем-то напоминает распространенный тест на беременность.
В настоящее время правильная диагностика затягивается, так как гиперактивность мочевого пузыря по симптоматике схожа с другими расстройствами. Чем раньше начинается лечение, тем более высокий эффект достигается в итоге. Также болезнь удается остановить, не дав развиться далее, когда людям уже требуется ношение специальных санитарных прокладок в нижнем белье. Исследование ученых Университета Портсмута по поводу нового диагностического теста публикует журнал Scientific Reports.
На основе анализов мочи 95 пациентов ученые выявили, что при гиперактивности в моче повышен уровень химического вещества АТР. Выявить его концентрацию позволяет простейший тест, который можно провести как в условиях лаборатории, так и дома с помощью тест-полосок. Впрочем, до выхода теста в свет необходимы дополнительные клинические исследования с большим числом участников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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