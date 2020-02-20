В Ростовской области ищут ВИЧ-инфицированного, который честно расскажет о болезни

Таким образом власти решили объяснить молодежи опасность заражения.С апреля месяца в донском регионе планируют запустить онлайн-дневник от лица ВИЧ-инфицированного в сети TikTok. Таким образом Министерство здравоохранения Ростовской области собирается достучаться до молодежи. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок. Чиновники ищут подрядчика, который займется аккаунтом в приложении.В пояснении говорится, что исполнитель должен подготовить не меньше 25 тематических роликов длительностью до одной минуты, которые будут размещены в профиле. Их будут ставить с 15 апреля до 30 ноября 2020 года. В главной роли должен быть ВИЧ-инфицированный человек. Кандидата на эту роль тоже предстоит подобрать победителю аукциона. В условиях закупки уточнили, что можно использовать собирательный образ.Все клипы создаются для того, чтобы сделать информацию о ВИЧ-инфекции доступной. В документе говорится, что главный герой будет говорить простым, но профессиональным языком о трудностях и переживаниях, дискриминации ВИЧ-инфицированных людей.Кроме аккаунта в TikTok, подрядчик будет вести сайт «Центра по профилактике и борьбе со СПИД». У портала должна появиться мобильная версия.Также по контракту новые группы о ВИЧ нужно сделать в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. В них будут публиковать фото и видео и отвечать на вопросы подписчиков.Ранее сообщалось, что за два года в Ростове число ВИЧ-инфицированных увеличилось вдвое. Врачи считают, что жители города стали бережнее относиться к здоровью и гораздо чаще делать специальные тесты.