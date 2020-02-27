Детское ожирение – причины и последствия

Дети, у которых есть тучные родители или бабушки и дедушки, подвергаются большей опасности стать тучными, чем другие.

Если в вашей семье есть такие заболевания, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа или сердечные заболевания, Вы тоже можете быть в группе риска.

Согнутые ноги в раннем возрасте могут быть предупреждающим сигналом для ожирения.

Депрессия и неуверенность в себе также были связаны с ожирением.

Люди, которые не получают достаточно физических упражнений, определенно более подвержены риску, чем другие.

Вот некоторые признаки, которые говорят вам, что вы находитесь в опасности:Что же вызывает детское ожирение? Объяснение очень простое: если вы потребляете больше энергии в виде пищи, чем расходуете, вы наберете вес. Есть, однако, много факторов, которые могут повлиять на это.Наше тело устроено так, чтобы запасать энергию в жировых клетках на время, когда еды не хватает. Но не все тела одинаковы. Наши гены происходят от наших родителей, поэтому у родителей с избыточным весом больше шансов иметь детей с избыточным весом.Но даже если у ребенка хорошие гены, он все равно может стать тучным. Одной из основных причин ожирения является недостаток физических упражнений. Вместо того чтобы выйти на улицу и заняться чем-то физическим, дети часами сидят неподвижно перед компьютерами, телевизором и видеоиграми.Еще одна причина ожирения – фастфуд. Гамбургеры, пицца и сладкие газированные напитки не должны становиться ежедневным рационом ребенка.Родителям важно помнить, какие опасности таит детское ожирение. Помимо проблем с лишним весом у ребенка может развиться сахарный диабет. Также это чревато, как минимум, нарушением сна и повышением кровяного давления.