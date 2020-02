Передозировка ЛСД обернулась для женщины позитивными изменениями

«Конечно, клинические исследования с такими высокими дозами невозможны. Кроме того, не существует и публикаций на тему позитивных последствий «передозировки» ЛСД», - отмечает автор статьи в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, описавший случаи.

Передозировка наркотиками опасна для жизни. Однако две женщины, которые случайно приняли огромную дозу ЛСД, и столкнулись с обратной ситуацией.46-летняя женщина употребила в 550 раз больше стандартной дозы ЛСД. Она не только умудрилась выжить, но и справилась с болью в ноге, которая мучила ее в течение 20 лет.Другой случай произошел с 15-летней девочкой с биполярным расстройством. Она приняла дозу в 10 раз больше стандартной и заявила, что это серьезно помогло ее ментальному состоянию.Конечно, данные случаи – исключение из правила. Однако ученые могут исследовать как психоделические вещества влияют на зависимости, посттравматический стресс, депрессию и тревожность.