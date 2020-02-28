В Краснодарском крае массово гибнет птица, и это может стать опасным для человека

В этом винят местных аграриев, нарушающих правила защиты окружающей среды.Инспекторы охотхозяйств Краснодарского края зафиксировали уже несколько случае массовой гибели птиц за текущий год. Виновными в этом называют сельхозпроизводителей, которые нарушают правила защиты окружающей среды в борьбе с грызунами на своих полях.Сначала «очаг эпидемии» был выявлен в Тимашевском районе сразу после новогодних праздников. Тогда погибло более 2000 голубей, совы, сойки, пустельга (род соколиных), а также занесенный в российскую Красную книгу курганник и зайцы.Многие птицы были перелетными, то есть на полях Краснодарского края они оказались транзитом. Проведенное исследование показало, что в крови погибших присутствует фосфид цинка, запрещенный в России, но все равно используемый фермерами яд для защиты посевов от грызунов.«Производитель, очевидно, в целях экономии труда открыто разбросал обработанное ядом зерно (возможно сеялками) на посевных площадях», — предполагает председатель Тимашевского районного общества охотников и рыболовов Юрий Семенов.Фосфид цинка очень токсичный яд. Воробью достаточно склевать до 10-15 обработанных зерен, чтобы погибнуть. А вслед за грызунами и птицами гибнут хищные пернатые, шакалы, лисы и волки.В начале февраля эпицентр массовой гибели пернатых и животных был зафиксирован уже в станице Пластуновской, Динского района, где находятся земли известного местного агрохолдинга. Он специализируется на выращивании зерновых и тоже обрабатывает угодья пестицидами и химическими удобрениями.По факту гибели птиц и животных подано заявление в районное ОВД, но решение пока не принято.Самое страшное в этом то, что пищевая цепочка не обрывается на пернатых и животных. Яды вполне могут попасть в организм человека, причинив существенным вред здоровью.