В Дагестане обсудили противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции

Как сообщили в пресс-службе МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу, по итогам встречи достигнута договорённость об усилении взаимодействия Межрегионального управления и Правительства республики в борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

В ходе совещания обозначен ряд направлений по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, на которые необходимо обратить внимание, в том числе о наличии незаконной алкогольной продукции на предприятиях, у которых отсутствуют соответствующие лицензии, контроле за ввозом на территорию Дагестана нелегальной алкогольной продукции., - прокомментировалазаместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу. –Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставрополе обсудили меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией.