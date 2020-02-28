В Дагестане обсудили противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции
В Правительстве Республики Дагестан прошло совещание с участием заместителя руководителя Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу Дениса Левина. Как стало известно МедикФорум, основной темой стало усиление межведомственного взаимодействия по осуществлению контроля за оборотом алкогольной продукции, в том числе и предотвращению ввоза на территорию региона нелегальной алкогольной продукции.
В ходе совещания обозначен ряд направлений по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, на которые необходимо обратить внимание, в том числе о наличии незаконной алкогольной продукции на предприятиях, у которых отсутствуют соответствующие лицензии, контроле за ввозом на территорию Дагестана нелегальной алкогольной продукции.
– Недобросовестные производители, не фиксирующие алкогольную продукцию в ЕГАИС, предлагают свою продукцию точкам розничной торговли по низким закупочным ценам. В свою очередь маленькие магазины, желая уйти от налогов, продают нелегальный алкоголь. На такую продукцию цена ниже, поэтому есть спрос, - прокомментировала Наталья Лисицина заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу. – Решением проблемы могло бы стать изменение форм учёта объёмов выпускаемой алкогольной продукции и более строгий контроль за фиксацией её в ЕГАИС.
Как сообщили в пресс-службе МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу, по итогам встречи достигнута договорённость об усилении взаимодействия Межрегионального управления и Правительства республики в борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставрополе обсудили меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией.
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