Диета с ограничением калорийности увеличивает продолжительность жизни
Секрет долголетия может быть простым - меньше есть. Всеобъемлющие и широкомасштабные исследования ученых из института Солка, опубликованные в журнале Cell, показали, что ограничение калорийности (ОК) задерживает снижение клеточной функциональности, связанное со старением. Ограничения в калорийности замедляет дегенеративные процессы в клетках, возникающие со старением.
Влияние ограничения калорийности было исследовано ранее, это первая попытка увидеть клеточные пути процесса. Команда, из США и Китая использовала эксперименты на животных, чтобы изучить влияние ОК. Они изучили 56 крыс, контролируя их диету от 18 до 27 месяцев. Если перевести значение на годы человеческой жизни, это эквивалентно контролю диеты в возрасте от 50 до 70 лет.
Было изучено 168 703 клетки из 40 типов. Они включали различные органы тела, в том числе кости, почки, аорту, мышцы, печень, жир и мозг. Они измерили уровень активности и общий состав ячейки, сравнив участников старшего возраста с участниками младшего возраста.
Крысы на диете с ограничением калорийности не показали многих изменений, связанных со старением, которые были обнаружены у особей при нормальной диете. Что еще более важно, их ткани напоминали клетки молодых крыс. Команда обнаружила, что 57% изменений, связанных со старением, не были обнаружены у крыс, употребляющих пищу с ограничением калорийности.
Одним из наиболее заметных эффектов было воздействие на иммунные клетки практически в каждой ткани. Этот уровень изменений был незначительным по сравнению с контрольной группой.
Медикфорум писал, что онкологи назвали ранние признаки рака легких.
Оставить комментарий