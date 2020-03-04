Врач рассказал об антибиотиках, которые могут привести к потере слуха

"Токсичными для слуховой системы являются антибиотики аминогликозидного ряда: стрептомицины, гентамицины, канамицины, мономицины и другие. Также это препараты салицилаты, хина и ее производные", - отметил профессор.

По его словам, проблемы со слухом вызывают аминогликозидные антибиотики. Это происходит из-за того, что действующие вещества препаратов в больших концентрациях надолго задерживаются в жидкостях внутреннего уха. Они разрушают сенсорные клетки улитки уха.