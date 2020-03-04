Врач рассказал об антибиотиках, которые могут привести к потере слуха
К антибиотикам следует относиться с особым вниманием, поскольку эти препараты могут дать осложнения и привести к необратимым последствиям. Например, нередки случаи, когда люди теряли слух от употребления антибиотиков. Об этом побочном эффекте рассказал профессор, директор РНКЦ АиС ФМБА России Георгий Таварткиладзе.
По его словам, проблемы со слухом вызывают аминогликозидные антибиотики. Это происходит из-за того, что действующие вещества препаратов в больших концентрациях надолго задерживаются в жидкостях внутреннего уха. Они разрушают сенсорные клетки улитки уха.
"Токсичными для слуховой системы являются антибиотики аминогликозидного ряда: стрептомицины, гентамицины, канамицины, мономицины и другие. Также это препараты салицилаты, хина и ее производные", - отметил профессор.
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