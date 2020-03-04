Депрессия во время беременности негативно сказывается на иммунитете ребенка

«Наше исследование показывает, что происходящее во время беременности может влиять на уровни и функциональность клеток, продуцирующих иммуноглобулин у детей», - рассказывает Анита Козырская, педиатр-эпидемиолог.

Такие данные были получены в рамках нового исследования Университета Альберты. Ранее уже обнаруживалась связь между психическим состоянием беременной и присутствием аллергии и астмы у потомства.Для изучения ученые использовали медицинские записи более чем тысячи пар мать-ребенок, полученных в рамках когортного исследования. Матери регулярно заполняли опросники, рассказывая о настроении во время и после беременности.У детей забирался образец стула для исследования на присутствие кишечного секреторного иммуноглобулина A (sIgA), антитела которого играют решающую роль в иммунитете.Дети матерей, у которых присутствовали симптомы депрессии на протяжении третьего триместра или постоянно до и после родов, в два раза чаще демонстрировали самые низкие показатели sIgA. При этом симптомы матерей были не настолько серьезными, чтобы ставить диагноз депрессия. Для послеродовой депрессии такая связь не обнаружилась.