Жаркая погода может спровоцировать преждевременные роды

«Сильная жара может сделать матерей более восприимчивыми к гормональным изменениям», - говорит ведущий автор Синдана Ди Иланго, аспирант Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Обезвоживание также может сыграть свою роль. Эти факторы могут спровоцировать схватки и преждевременные роды».

Преждевременные роды, когда ребенок появляется на свет до 37 недели беременности, являются главной причиной детской болезни и смертности. Причины этого явления многочисленны и сложны. Однако одни из последних исследований полагают, что провоцировать их могут изменения климата.Новое исследование, опубликованное в Environment International, отслеживало примерно два миллиона беременностей в штате Калифорния, США в летние месяцы с 2005 по 2013 год. Сравнивалась продолжительность беременности с метеорологическими записями по почтовому индексу. От общего числа примерно 6,72% родов были преждевременными.Ученые выделили четыре относительных температурных порога в промежутке от 75 до 95% от максимальных температур по каждому почтовому индексу. В пределах каждого порога регистрировалось количество дней, которые температура держалась.С увеличением температуры и продолжительности ее воздействия, процент преждевременных родов постоянно увеличивался. Например, при средней температуре 31 градус по Цельсию в течение двух дней 6,63% родов были преждевременными. При четырехдневной температуре 37 градусов этот показатель увеличился до 7,46%.Причины явления ученые назвать не могут.