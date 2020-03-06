Найден способ есть после шести вечера и не толстеть

Выводы исследователей говорят о том, что начинать есть можно даже в три часа ночи, однако не следует плотно наедаться. Дробное питание стабилизирует циркадные ритмы и нормализует обмен веществ в организме. Частое употребление малых порций пищи стабилизирует гормональный фон и снижает выработку гормона стресса (кортизола) в организме.Существует и другой "лайфхак". Исследователи рассказали о ритме питания, который уже через несколько месяцев привет к тому, что после 18:00 аппетит пропадет сам. По их словам, первый прием пищи должен быть очень питательным и произойти около 8:00. Примерно в 13:00 необходимо пообедать и сделать это умеренной порцией. Легкого ужина в 17:30 хватит, чтобы поддержать энергетический баланс организма до следующего дня.