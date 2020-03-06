Недосып может помочь победить депрессию
Психологи из США проанализировали более 60 открытых исследований, которые были проведены в период с 1974 по 2016 годы. Практически все они указывают на то, что недосып способен победить депрессию. Доводы ученых были опубликованы в журнале The Journal of Clinical Psychiatry.
Результаты исследований говорят о том, что в 45% случаев депривация сна приводила к смягчению симптомов депрессии. Примечательно, что испытуемых проверяли с учетом различных типов депривации. Например, одна группа прибегала к методу полной депривации (человек находится в состоянии бодрствования всю ночь), а вторая задействовала метод частичной депривации (спать не более четырех часов в сутки).
Смягчение симптомов наблюдалось независимо от метода применяемой депривации.
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