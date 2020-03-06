Недосып может помочь победить депрессию

Результаты исследований говорят о том, что в 45% случаев депривация сна приводила к смягчению симптомов депрессии. Примечательно, что испытуемых проверяли с учетом различных типов депривации. Например, одна группа прибегала к методу полной депривации (человек находится в состоянии бодрствования всю ночь), а вторая задействовала метод частичной депривации (спать не более четырех часов в сутки).Смягчение симптомов наблюдалось независимо от метода применяемой депривации.