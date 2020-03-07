Стресс вреден для сердца - оно реагирует на генетическом уровне
Когда вы сталкиваетесь с угрозой (стрессом) или серьезной проблемой, гормоны и химические вещества начинают циркулировать по всему телу. Хотя стресс не обязательно является плохим, если его много, это может привести к негативным осложнениям, таким как учащенное сердцебиение, тремор, инфаркт и инсульт. В недавних исследованиях рассматривалась связь между стрессом и здоровьем сердца.
В исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports было обнаружено, что определенное генетическое сообщение для производства здоровой сердечной ткани изменяется в организме во время старения или в стрессовых ситуациях, способствуя таким состояниям сердца, как внезапная смерть. Это открытие может потенциально помочь разработать целевую терапию для людей людям с высоким риском аритмий, сердечных приступов и других болезней сердца.
Нетранслируемые области РНК, которые окружают генетический код, становятся короче во время стресса. Это минимальное изменение может повлиять на то, как клетки читают генетическое сообщение, чтобы создавать белки и структуры - каналы, обеспечивающие скоординированные сокращения и эффективную перекачку крови.
Явление происходит не только в клетках сердца, но и в других клетках организма. Ученые утверждают, что эта активность наблюдается в раковых и мозговых клетках.
Авторы подчеркивают необходимость будущей работы, которая использует глубокое секвенирование для определения точной последовательности элементов и характер изменений.
Медикфорум писал, что грушевидная форма тела связана с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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