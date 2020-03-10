Смартфоны могут усиливать головную боль, ученые

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology: Clinical Practice, показывает, как любителям «зависать» в смартфонах труднее восстанавливаться после головной боли.Ученые отобрали 400 человек в Индии, у которых регистрировались первичные головные боли. Участники испытывали мигрени, головные боли напряжения или другие виды головных болей, причиной которых не были проблемы со здоровьем. Исследователи изучили как они пользуются смартфонами, историю болезни и принимаемых лекарств.Затем команда разделила их на две группы. Одной позволили пользоваться смартфонами, другой запретили. Исследователи обнаружили, что 96 процентов пользователей смартфонов с большей вероятностью принимают обезболивающие, в то время как 81 процент пользователей, отказавшихся от техники, возможно, примут подобное лекарство.Те, кто часто использовал смартфоны во время приема обезболивающих препаратов, чувствовали меньшее облегчение по сравнению с теми, кто не пользовался телефонами во время исследования. Кроме этого, «отказники» ощущали ауру перед приступом мигрени, что позволяло заблаговременно принять лекарство.