Ученые рассказали сколько яиц в день можно употреблять без вреда для здоровья

«Употребление в пищу дюжины яиц в день, вероятно, вредно для здоровья, но употребление в разумных пределах, например, двух-трех, нормально для людей, у которых нет проблем с холестерином», - рассказывает Артур Виана, терапевт и директор программы метаболического здоровья и снижения веса при Йельской школе медицины.

Яйца отличаются высокой питательностью. В них много белка и компонентов, защищающих здоровье глаз, мышц и костей. Однако многие опасаются употреблять их каждый день.Когда речь заходит о допустимой норме потребления, важно понимать, что есть множество факторов. В частности, важно учитывать состояние здоровья и другие продукты, которые употребляются в течение дня.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале JAMA, приняли участие около 30 тыс. человек. В его рамках было установлено, что чрезмерное количество холестерина и большое количество яиц в диете, связано с небольшим увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.Для людей с сердечно-сосудистыми проблемами идеальным вариантом будет исключение яиц из своей диеты. Если вы обожаете этот продукт, ограничьтесь одним яйцом в день.