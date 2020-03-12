Храпеть оказалось опасно для сердца
Сон очень многих людей сопровождается храпом. И этому специфическому звуку уже никто не удивляется. Считается, что это вполне "нормальное" явление. И действительно, если посмотреть на причины храпа, то никаких серьёзных нарушений он не провоцирует. Но это только на первый взгляд.
Недавно ученые обнаружили одну особенность, которая полностью переворачивает представление о безопасности храпа. Дело в том, что у храпящего человека регулярно сбивается дыхание. Это приводит к тому, что организм получает недостаточное количество кислорода. Проблемы начинаются у сердечно-сосудистой системы и приводят к развитию болезней сердца, в том числе инсультам и инфарктам.
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