Храпеть оказалось опасно для сердца

Недавно ученые обнаружили одну особенность, которая полностью переворачивает представление о безопасности храпа. Дело в том, что у храпящего человека регулярно сбивается дыхание. Это приводит к тому, что организм получает недостаточное количество кислорода. Проблемы начинаются у сердечно-сосудистой системы и приводят к развитию болезней сердца, в том числе инсультам и инфарктам.