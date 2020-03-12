В городе-спутнике Новосибирска пройдет "Сердечная суббота"
Акция по диспансеризации состоится в центральной городской больнице Бердска.
Жителей Бердска врачи местной городской больницы приглашают пройти обследование или диспансеризацию. Как сообщает сайт местного медицинского учреждения, акция "Сердечная суббота" пройдет с 9:00 до 15:00 14 марта.
Бердчан ждут сразу на трех площадках горбольницы. Это взрослое поликлиническое отделение № 1, которое находится на улице Островского, 53 (2-18-81, 3-04-73), взрослое поликлиническое отделение № 2 на улице Боровая, 109, (4-34-21) и Центр здоровья на улице Пушкина, 172, (2-21-06).
Участники акции могут пройти не только профилактический осмотр или диспансеризацию - при желании можно получить консультацию невролога либо кардиолога. Необходимо лишь предварительно записаться по указанным выше телефонам.
Ранее МедикФорум рассказывал о возможной отмене из-за короновируса нескольких мероприятий, которые были ранее запланированы в Новосибирской области.
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