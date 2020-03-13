Выпивать на корпоративе нужно правильно
Корпоратив - это особый вид застолья, на котором нужно выпивать правильно и культурно, ведь там могут быть не только коллеги, но и руководители. Вряд ли кто-то из них оценит пьяные выходки. Поэтому выпивать нужно так, чтобы не сильно опьянеть, но и не выглядеть белой вороной в коллективе.
Первая рекомендация - это пить воду. Алкоголь обезвоживает организм. Если поддерживать водный баланс, то это поможет долгое время не пьянеть. Также нельзя потреблять спиртные напитки очень быстро, ведь пищеварительная система способна переработать только 10 граммов чистого спирта в час.
Все знают о том, что "понижать градус" нельзя. Но не все следуют этому правилу. Последние исследования показывают, что "повышение градуса" также может вызвать большую интоксикацию и привести к быстрому опьянению. В течение всего торжества лучше придерживаться одного напитка, чтобы не менять градус.
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