Выпивать на корпоративе нужно правильно

Первая рекомендация - это пить воду. Алкоголь обезвоживает организм. Если поддерживать водный баланс, то это поможет долгое время не пьянеть. Также нельзя потреблять спиртные напитки очень быстро, ведь пищеварительная система способна переработать только 10 граммов чистого спирта в час.Все знают о том, что "понижать градус" нельзя. Но не все следуют этому правилу. Последние исследования показывают, что "повышение градуса" также может вызвать большую интоксикацию и привести к быстрому опьянению. В течение всего торжества лучше придерживаться одного напитка, чтобы не менять градус.