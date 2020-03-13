Чтобы похудеть нужно правильно запивать еду

Зеленый чай

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили напиток, который способен частично подавить расщепление углеводов, жиров и пищевых белков. Запивая этим напитком пищу, можно снизить нагрузку на пищеварительную систему и даже похудеть. Речь идет о зеленом чае, который обладает уникальными свойствами.

По мнению исследователей, раскрыть всю эффективность этого напитка могут физические нагрузки. Это показали эксперименты на грызунах. Оказалось, что полифенолы зеленого чая вступали в реакцию с пищеварительными ферментами в тонком кишечнике и частично подавляли расщепление углеводов, жиров и пищевых белков. 
Теги : зеленый чай, еда, похудение
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Чтобы похудеть нужно правильно запивать еду


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