Чтобы похудеть нужно правильно запивать еду
Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили напиток, который способен частично подавить расщепление углеводов, жиров и пищевых белков. Запивая этим напитком пищу, можно снизить нагрузку на пищеварительную систему и даже похудеть. Речь идет о зеленом чае, который обладает уникальными свойствами.
По мнению исследователей, раскрыть всю эффективность этого напитка могут физические нагрузки. Это показали эксперименты на грызунах. Оказалось, что полифенолы зеленого чая вступали в реакцию с пищеварительными ферментами в тонком кишечнике и частично подавляли расщепление углеводов, жиров и пищевых белков.
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