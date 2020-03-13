Чтобы похудеть нужно правильно запивать еду

По мнению исследователей, раскрыть всю эффективность этого напитка могут физические нагрузки. Это показали эксперименты на грызунах. Оказалось, что полифенолы зеленого чая вступали в реакцию с пищеварительными ферментами в тонком кишечнике и частично подавляли расщепление углеводов, жиров и пищевых белков.