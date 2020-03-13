Что происходит с организмом во сне

Болевой порог в состоянии сна существенно снижается из-за расслабления нервов. Они перестают посылать сигналы нервной системе. Это объясняет феномен, когда люди избегают существенных травм, находясь во сне во время столкновений и катастроф. Их мышцы не напряжены и не сопротивляются всплеску кинетической энергии.Недавно исследователи установили, что в состоянии сна человек может обновлять социальные сети и даже писать сообщения. Примечательно, что после пробуждения человек не будет этого помнить. Поэтому специалисты рекомендуют откладывать телефон подальше.