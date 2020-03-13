Ученые перечислили неочевидные признаки болезней сердца
Перечислены неочевидные признаки опасных болезней сердца.
Так, складка на мочке уха, белое кольцо вокруг радужной оболочки могут быть тревожными признаками сердечных заболеваний. При обнаружении подобных деталей эксперты советуют обратиться к врачу.
«Диагональные складки мочки уха» говорят о заболеваниях коронарных артерий. У человека с такой деталью может быть артериосклероз, сообщается в издании Focus.de.
Желтовато-оранжевые и узловатые жировые отложения на руках, коленях или верхнем веке являются признаком высокого уровня холестерина. Это считается признаком атеросклероза - основного фактора риска сердечного приступа и инсульта.
Также деформация ногтей говорит о сердечной недостаточности. Мелкие сосуды чаще образуются в фалангах пальцев, поэтому ногти становятся толще и шире.
Жировые отложения, которые выглядят как серое кольцо вокруг радужной оболочки, часто встречаются у пожилых людей. Если человек в возрасте до 45 лет видит такое кольцо, это является признаком нарушения жирового обмена и указывает на сердечно-сосудистые заболевания.
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