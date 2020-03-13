Ученые перечислили неочевидные признаки болезней сердца

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Перечислены неочевидные признаки опасных болезней сердца. 


Так, складка на мочке уха, белое кольцо вокруг радужной оболочки могут быть тревожными признаками сердечных заболеваний. При обнаружении подобных деталей эксперты советуют обратиться к врачу.


«Диагональные складки мочки уха» говорят о заболеваниях коронарных артерий. У человека с такой деталью может быть артериосклероз, сообщается в издании Focus.de.


Желтовато-оранжевые и узловатые жировые отложения на руках, коленях или верхнем веке являются признаком высокого уровня холестерина. Это считается признаком атеросклероза - основного фактора риска сердечного приступа и инсульта. 


Также деформация ногтей говорит о сердечной недостаточности. Мелкие сосуды чаще образуются в фалангах пальцев, поэтому ногти становятся толще и шире.


Жировые отложения, которые выглядят как серое кольцо вокруг радужной оболочки, часто встречаются у пожилых людей. Если человек в возрасте до 45 лет видит такое кольцо, это является признаком нарушения жирового обмена и указывает на сердечно-сосудистые заболевания.

Теги : ученые, сердечно-сосудистые заболевания, признаки заболевания
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