Зараженный коронавирусом британец рассказывает о болезни: "Хуже всего - изнурительный кашель"

«Я бы не хотел подхватить это снова», - говорит он в интервью ВВС во время самоизоляции на юго-западе Лондона.

Изнурительный кашель

«Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня позитивный тест. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы».