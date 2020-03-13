Зараженный коронавирусом британец рассказывает о болезни: "Хуже всего - изнурительный кашель"
«Хуже всего - изнурительный кашель», - говорит Эндрю О'Дуайер, англичанин, выздоравливающий после заражения коронавирусом в Италии в конце февраля. Ему сказали, что вирус не циркулирует на лыжном курорте, где он проводил отпуск, но 21 из 25 человек в его лыжной группе заразились. По возвращении из Италии в Великобританию он решил остаться дома и изолировать себя в качестве меры предосторожности.
«Я бы не хотел подхватить это снова», - говорит он в интервью ВВС во время самоизоляции на юго-западе Лондона.
Наличие диабета 1 типа не повлияло на отношение к коронавирусу «это не беспокоит лично меня».
Жар, который он испытал, «ничем не отличается от обычных симптомов гриппа».
Серьезность симптомов широко варьируется среди людей. Пожилые люди, с хроническими тяжелыми заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), с большей вероятностью могут серьезно заболеть и нуждаться в стационарном лечении. В Великобритании произошло 10 случаев смерти от коронавируса.
Изнурительный кашель
«Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня позитивный тест. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы».
Они включали «довольно изнурительный кашель» и лихорадку. Эндрю говорит, что прием парацетамола действительно помог снизить температуру. В какой-то момент его отвезли на машине скорой помощи для оценки состояния. Проверили в машине и снова отвезли домой. В общей сложности ему придется провести в самоизоляции дома 21 день.
Медикфорум писал, что за заражение коронавирусом готовы платить.
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