Благодаря "силе мысли" можно похудеть

Вторая группа занималась регулярными мотивационными беседами. Примечательно, что представители обеих групп не использовали никаких диет и ограничений в питании, а также не занимались физическими упражнениями.Через полгода ученые сравнили результаты похудения. Добровольцы из первой группы в среднем избавились от 4,11 килограммов лишнего веса, а члены второй группы смогли сбросить лишь 0,74 килограмма.