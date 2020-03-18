9 вещей, которые помогут защититься от коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжается распространяться по миру. На данный момент зафиксировано более 198 тыс. подтвержденных случаев заражения. Умерло чуть менее 8 тыс. человек.Если вы находитесь в рисковой группе, вот 9 советов от Дурланда Фиша, бывшего эпидемиолога-инфекциониста в Йельской школе общественного здравоохранения, которые помогут предотвратить заражение.Мойте руки при каждом удобном случае с мылом в теплой воде в течение 20 секунд.Избегайте постоянного контакта с наличными деньгами. Сдача в магазине вполне могла быть у зараженного человека буквально минутой ранее. Лучше расплачиваться картой.При оплате квитанции, платежей может потребоваться ваша подпись. Пользуйтесь своей ручкой.Открывайте двери левой рукой, если вы правша и наоборот. Лучше не касаться ручек.Для вызова лифта и выбора этажа используйте костяшки пальцев.Если у вас нет сложностей с ходьбой, не держитесь за поручни.Носите с собой санитайзер и пользуйтесь им в общественных местах.Задержите дыхание, если рядом с вами кто-то начинает сильно кашлять. Переместитесь на расстояние двух метров от этого человека.Если позади вас кто-то чихает или кашляет, пропустите человека вперед, чтобы он быстрее покинул очередь.