Симптомы и факторы риска рака мочевого пузыря
Симптомы рака мочевого пузыря разнообразны - и в основном неизвестны. Профессия и образ жизни играют очень важную роль больше, чем возраст и пол. Уролог объясняет, какие факторы его пациенты недооценивают особенно часто.
Первые признаки рака мочевого пузыря неспецифичны, трудно распознать их на ранней стадии. Больные могут находить кровь в виде слегка красноватого или коричневатого обесцвечивания в моче или чувствовать частое позывы к мочеиспусканию. Боль в нижней части живота возникает позже - опухоль уже давит на органы.
Герсон Людеке, разработал тест, который каждый может использовать для оценки риска. Он различает четыре фактора.
1. НикотинСигареты не только могут привести к раку легких, но и являются основным фактором риска развития рака мочевого пузыря. По словам Людеке, курение - причина 50 процентов опухолей.
2. ПрофессияЛюбой, кто имеет много общего с красками, смолой или резиной на работе, подвергается воздействию токсинов, которые способствуют развитию рака мочевого пузыря.
3. Личный рискДругими факторами риска являются пол и возраст. У мужчин риск в три раза выше, чем у женщин. Болезнь считается раком последних лет жизни: мужчины заболевают в среднем в 74 года, женщины в 77 лет.
4. Опухоли и инфекцииТе, кто лечился от опухоли таза или проходил химиотерапию, имеет повышенный риск. Это относится и к людям, которые особенно часто сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей.
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