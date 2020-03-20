Работа, делающая из работника "заложника", постепенно убивает его

Такие данные получились после анализа 2363 человек, за которыми исследователи наблюдали более семи лет. Если работник мог постоянно контролировать ситуацию, ставить себе задачи, планировать график и решать поступающие вопросы по собственному сценарию, то это снижало риск преждевременной смерти на 34%.Жесткие требования и ограничения напротив, вызывали стресс и набор массы тела из-за неправильного питания.