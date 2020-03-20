Работа, делающая из работника "заложника", постепенно убивает его
Часто люди ловят себя на мысли, что стали "заложниками" своей работы. Они не могут уволиться и найти что-то получше, поскольку этого не позволяет им финансовое состояние. Однако их текущая работа угнетает их. Изучением этого вопроса занялись ученые из Университета Индианы. Они смогли установить, что отсутствие власти на работе увеличивает риск преждевременной смерти почти на 16%.
Такие данные получились после анализа 2363 человек, за которыми исследователи наблюдали более семи лет. Если работник мог постоянно контролировать ситуацию, ставить себе задачи, планировать график и решать поступающие вопросы по собственному сценарию, то это снижало риск преждевременной смерти на 34%.
Жесткие требования и ограничения напротив, вызывали стресс и набор массы тела из-за неправильного питания.
Оставить комментарий