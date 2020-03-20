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Низкий вес новорожденного может повышать риск ранней сердечной недостаточности матери

Осложнения при беременности чреваты проблемами сердца для матерей
В рамках ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии было представлено новое исследование, которое связывает риск сердечной недостаточности матери с малым весом ребенка. Речь идет о весе менее 2,5 кг.

«У нас на руках все больше доказательств, что происходящее во время беременности может приводить к сердечно-сосудистым проблемам у женщин в дальнейшем», - рассказывает Прия Мехта, доктор медицинских наук, кардиолог из Северо-Западного университета в Чикаго и ведущий автор исследования.


Работа основывалась на данных 936 женщин. Выяснилось, что если у женщины во время беременности присутствовали осложнения, повышался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в более молодом возрасте.

Данное исследование ограничено зависимостью от самооценки информации об истории беременности; будущие исследования должны быть подтверждены медицинскими записями. Мехта планирует расширить исследование, исследуя механизмы, которые приводят к развитию у женщин заболеваний сердца.
Теги : беременность, сердечно-сосудистые заболевания
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