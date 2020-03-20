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Князь Монако заболел коронавирусом

Князь Монако заболел коронавирусом

Анализы подтвердили наличие у монаршей особы COVID-19.

Новый коронавирус в очередной раз подтвердил, что для него нет разницы, кого заражать – простых людей или знаменитостей. 62-летний князь Монако Альбер II инфицирован COVID-19, сообщили в минувший четверг в его канцелярии. Анализы монарх сдал еще в начале недели.

При этом в пояснении говорится, что состояние главы государства не вызывает опасений. Личный врач монарха и специалисты Госпитального центра княгини Грейс бдительно следят за здоровьем монарха.

Альбер II, добровольно отправившийся в свои покои на карантин, продолжает работать. «Он находится в постоянном контакте с сотрудниками своего кабинета, с правительством и ближайшими соратниками», - уточнили во дворце.
Заразившийся князь призывает всех своих подданных соблюдать ограничительные меры, введенные правительством, сократив, прежде всего, количество контактов.

Это уже второй случай заражения среди высокопоставленных особ. Первым инфицированным коронавирусом стал 59-летний внук последнего австрийского императора эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

В мире число случае заражения достигло 223 тысяч, 85 тысяч человек уже выздоровели, а более 9 тысяч погибли.

В Москве первой жертвой стала профессор Российского государственного университета нефти и газа. Учебное заведение закрыто на карантин и выявляются контакты 79-летней женщины, с которыми она общалась в свои последние дни. Погибшая – заслуженный профессор, читавшая лекции студентам, несмотря на свой почтенный возраст. Последняя лекция состоялась 11 марта, а 13 марта внучка ей вызвала скорую. Умерла женщина не от коронавируса, а от хронических заболеваний.

Первым, кто заболел коронавирусом в России и успешно излечился, стал гражданин Китая. Мужчина проходил лечение в больнице Забайкальского края. Пробы показали, что следов вируса в организме больше нет и бывший больной сейчас чувствует себя хорошо.
Теги : коронавирус
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом
Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность