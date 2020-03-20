20-03-2020 16:00 - Противомалярийные препараты возможно будут рекомендованы для лечения коронавируса20-03-2020 15:32 - Правозащитники бьют тревогу, тюрьмы к встрече с коронавирусом не готовы20-03-2020 15:17 - Специалисты рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса20-03-2020 14:58 - Диетологи рассказали, чем рискуют люди на домашнем карантине20-03-2020 14:56 - Питерский художник призвал к спокойствию с помощью крупы и туалетной бумаги20-03-2020 14:38 - Ученые оценили риск бесплодия у переболевших коронавирусом20-03-2020 14:28 - Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые20-03-2020 14:24 - Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом20-03-2020 14:18 - Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность20-03-2020 14:17 - «Останьтесь дома ради нас»: врачи просят помощи20-03-2020 14:05 - В России выздоровели еще четыре человека, заболевшие коронавирусом20-03-2020 13:52 - Защищает ли медицинская маска от коронавируса20-03-2020 13:51 - Князь Монако заболел коронавирусом20-03-2020 13:50 - Паразитолог Елена Чернышева призвала россиян не скупать крупы в связи с коронавирусом20-03-2020 13:15 - Новый коронваирус – просто «тренировка». Эксперт предсказал появление более опасных пандемий

Ученые оценили риск бесплодия у переболевших коронавирусом

Ученые оценили риск бесплодия у переболевших коронавирусом

Опасения вызваны докладом специалистов провинции Хубэй, опубликованном на административном сайте.

Китайские эксперты, изучавшие последствия влияния коронавируса на организм человека, опубликовали на сайте провинции Хубэй призыв всем мужчинам, подвергшимся заражению, сдать тест на бесплодие. Информация мгновенно вызвала настоящую панику, хотя в ней высказывалось лишь предположение на такую вероятность. Доклад был оперативно удален с сайта, но успел разойтись по информационным каналам.

Заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев считает, что такое предположение было сделано на основе некоторой схожести коронавируса с атипичной пневмонией, которая вызывала воспаление в репродуктивных органах мужчин. Однако позже, никаких аномалий выявлено не было и на бесплодие никто из перенесших пневмонию не жаловался.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада сделал предположение, что доклад вообще носил информативных характер, а призыв к сдаче анализов необходим ученым для исследования, но был неправильно понят.

Старший научный сотрудник Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова пояснила, что к бактериальная инфекция действительно может привести к мужскому бесплодию, но такая вероятность невелика.

Ранее сообщалось, что справившиеся с китайским коронавирусом пациенты могут снова столкнуться с этой опаснейшей инфекцией. Врачи утверждают, что иммунитета организму болезнь не дает.
Теги : коронавирус, бесплодие
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Противомалярийные препараты возможно будут рекомендованы для лечения коронавируса
Сахар является виновником ранней смерти, но не из-за ожирения
Специалисты рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса