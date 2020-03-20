Сахар является виновником ранней смерти, но не из-за ожирения
Богатые сахаром диеты оказывают негативное влияние на здоровье, независимо от ожирения, сообщает новое исследование, проведенное Лондонским институтом медицинских наук MRC (Великобритания). Исследователи обнаружили, что сокращение выживаемости плодовых мух, питающихся рационом, богатым сахаром, не является результатом их диабетоподобных метаболических проблем.
Результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, показывают что ранняя смерть от избытка сахара связана с накоплением натуральных отходов и мочевой кислоты.
«Как и люди, мухи, которых кормят рационом с высоким содержанием сахара, демонстрируют признаки метаболических заболеваний - они становятся жироустойчивыми и устойчивыми к инсулину», - говорит д-р Хелена Кохеме, первый автор статьи. - Ожирение и диабет увеличивают смертность среди, и именно так избыток сахара наносит вред».
ОбезвоживаниеКак и соль, сахар также вызывает обезвоживание. На самом деле, жажда является ранним признаком высокого уровня сахара в крови и диабета. Избыток заставляет мух накапливать молекулы мочевой кислоты. Она является конечным продуктом расщепления пуринов, которые являются важными строительными блоками в нашей ДНК. Но мочевая кислота склонна к кристаллизации, вызывая образование камней в почках. Ученые могли предотвратить эти камни, разбавляя их образование питьевой водой или блокируя выработку мочевой кислоты лекарством.
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«К сожалению, нет, - говорит д-р Кохеме, - мухи, вскармливаемые сахаром, могут жить дольше, когда мы даем им доступ к воде. А у людей ожирение увеличивает риск сердечных заболеваний. Исследование предполагает, что нарушение пути пуринов является ограничивающим фактором выживания у мух с высоким содержанием сахара. Это означает, что ранняя смерть не обязательно является прямым следствием самого ожирения».
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