Сахар является виновником ранней смерти, но не из-за ожирения

«Как и люди, мухи, которых кормят рационом с высоким содержанием сахара, демонстрируют признаки метаболических заболеваний - они становятся жироустойчивыми и устойчивыми к инсулину», - говорит д-р Хелена Кохеме, первый автор статьи. - Ожирение и диабет увеличивают смертность среди, и именно так избыток сахара наносит вред».

Обезвоживание

«К сожалению, нет, - говорит д-р Кохеме, - мухи, вскармливаемые сахаром, могут жить дольше, когда мы даем им доступ к воде. А у людей ожирение увеличивает риск сердечных заболеваний. Исследование предполагает, что нарушение пути пуринов является ограничивающим фактором выживания у мух с высоким содержанием сахара. Это означает, что ранняя смерть не обязательно является прямым следствием самого ожирения».