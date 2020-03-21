105-летняя британка раскрыла секрет долголетия
На днях жительница Великобритании Эллен Мэтьюс отметила свой 105-й день рождения. Праздник прошел в кругу семьи и журналистов. Последним британка согласилась раскрыть секрет своего долголетия.
17 марта Эллен Мэтьюс отметила в пабе английского города Нортгемптон в кругу друзей и родственников. Пришли также и журналисты, чтобы поздравить долгожительницу. По случаю праздника 105-летняя Мэтьюс позволила себе «пропустить» бокал вина.
Пожилая женщина рассказала, что она уже перенесла инсульт, но несмотря на это она отказывается переселяться в дом престарелых. Сейчас за ее здоровьем следят сиделки, которые приходят к ней три раза в день.
105-year-old woman celebrates birthday in pub despite coronavirus restrictions https://t.co/jtcCYzjkmP— Yahoo News UK (@YahooNewsUK) March 18, 2020
Секрет долголетия, по мнению Эллен, заключается в том, чтобы идти в ногу со временем. Также нельзя забывать о здоровом питании, но это не значит, что нужно отказывать себе в маленьких слабостях.
«Я ем здоровую пищу, в моем рационе много овощей. Я все еще могу что-то приготовить самостоятельно. А еще я не прочь насладиться бокалом вина», - отметила британка.
Стоит подчеркнуть, что Мэтьэс отметила день рождения в пабе в кругу близких несмотря на запрет властей ограничить посещение людных мест. Женщина сказала, что коронавируса она не боится, пишет Daily Mail.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что стакан пива в день способен сделать человека долгожителем – по крайней мере, так говорят ученые.
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