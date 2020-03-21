105-летняя британка раскрыла секрет долголетия

105-year-old woman celebrates birthday in pub despite coronavirus restrictions https://t.co/jtcCYzjkmP — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) March 18, 2020

«Я ем здоровую пищу, в моем рационе много овощей. Я все еще могу что-то приготовить самостоятельно. А еще я не прочь насладиться бокалом вина», - отметила британка.