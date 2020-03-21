Можно ли помочь иммунной системе отразить коронавирус?
Многие видели рекламу добавок и препаратов, которые обещают предотвратить заражение коронавирусом. Возможно, ваши друзья рассказали о чудесах высоких доз витамина С. Однако иммунологи скептически относятся ко всему из этого. Их главный совет - постарайтесь не заразиться.
Кэтрин Наглер, иммунолог в Чикагском университете и научный сотрудник Американской ассоциации иммунологов, и Джон Уэрри, директор Института иммунологии в Университете Пенна, говорят, что нет убедительных доказательств того, что травы и добавки, включая витамин С, предотвратит коронавирус. Прием большинства из них, вероятно, не повредит, но и не поможет. Пробиотики не спасут. Коллоидное серебро вредно в больших дозах.
«Лично я не принимаю никаких витаминов», - сказала Наглер.
Лучшая, что вы можете сделать - избежать заражения коронавирусомУсилия производителей добавок направлены на охоту за страхами людей, ведь иммунная система - это все, что есть между нами и отделением интенсивной терапии после заражением коронавирусом. Так может есть способы заставить ее работать лучше? Иммунологи сошлись во мнении, что лучше всего - избегать заражения.
Вирусы будут проникать двумя способами. Кто-то кашляет или чихает на что-то, вы касаетесь этого, затем касаетесь ткани слизистой оболочки. Или они кашляют рядом с вами, и капли, наполненные вирусом, попадают в глаза и нос. Вот почему держаться на расстоянии двух метров от других - хорошая идея.
Целесообразно сделать прививку от других вирусов, например гриппа. Пандемия, по словам Наглер, станет уроком для людей, которые не помнят, каким был мир до вакцинации.
«Пятьдесят лет назад у нас были эпидемии все время, потому что не было вакцин против кори, эпидемического паротита и краснухи», - сказала она. - Полио был бедствием».
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