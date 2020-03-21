Можно ли помочь иммунной системе отразить коронавирус?

«Лично я не принимаю никаких витаминов», - сказала Наглер.

Лучшая, что вы можете сделать - избежать заражения коронавирусом

«Пятьдесят лет назад у нас были эпидемии все время, потому что не было вакцин против кори, эпидемического паротита и краснухи», - сказала она. - Полио был бедствием».