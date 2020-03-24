В Мадриде оштрафовали мужчину, ловившего покемонов во время карантина

77-летний испанец оказался фанатом игры Pok?mon Go.Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, пожилой испанец, входящий в зону риска, нарушил правила карантина и вышел на улицу ловить покемонов. Позже выяснилось, что 77-летний житель Мадрида был фанатом игры Pok?mon Go. За нарушение самоизоляции азартный испанец был оштрафован.Между тем, в Испании пандемия распространяется даже быстрее, чем в Италии, признанной самой неблагоприятной по эпидемиологической обстановке. Об этом написала испанская газета El Pais.Если в Италии проблемными считаются три района - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, то в Испании инфекция захватывает все новые и новые территории.- Мы находимся в фазе роста влияния вируса, и такая ситуация продлится некоторое время, - заявил глава испанского Сообщества эпидемиологии Пере Годоя.Только за минувшие сутки в Испании было зарегистрировано 462 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего в стране заразились вирусом 29 тысяч 68 человек, из них 1804 человека умерли.В мире, по данным на 24 марта, количество заболевших составляет 381499 тысяч человек, и эта цифра растет практически в геометрической прогрессии. Выздороветь смогли 101 794 пациента, скончались 16 557 человек.