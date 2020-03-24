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«Прилетевшие» привезли в Россию еще 57 подтвержденных случаев коронавируса

«Прилетевшие» привезли в Россию еще 57 подтвержденных случаев коронавируса

По традиции большее количество больных досталось Москве.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что за минувшие сутки в 14 российских регионах стало на 57 больных коронавирусом больше.

Из них 28 случаев выявлено в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 4 случая — в Воронежской и Свердловской областях, 3 — в Башкирии, по 2 — в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае; по одному инфицированному зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.

Как и раньше, все инфицированные привезли заразу и своих путешествий в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Теперь российские врачи приняли на себя заботу о вернувшихся домой гражданах, для начала поместив их в специальные боксы и занявшись обследованием других россиян, которые никуда не летали, но успели близко пообщаться с путешественниками.

Общее число больных COVID-19 в России сейчас достигло 495 человек, 22 из них уже выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей. Большинство инфицированных выявлено в Москве — 290 случаев. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничение на передвижение по городу лиц, старше 65 лет и хронических больных, входящих в группу риска. Он даже согласен платить данной категории населения деньги, только бы они не нарушали правила изоляции.

Пандемия охватила 168 стран, вирус сумел проникнуть на все континенты, исключая Антарктиду. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели на планете свыше 387 тысяч человек, 16 767 скончались, 102 тысячи пациентов вылечились.

Первая по числу летальных исходов является Италия, где умерло уже более 6 тысяч человек, за ней идут КНР, Испания, Иран, Франция и США.

Исследователи заявили, что новый коронавирус оказался смертельным у 1,4 процента пациентов с симптомами COVID-19 в китайском городе Ухань, где наблюдалась первая вспышка заболевания, что намного ниже, чем глобальные оценки смертности от пандемии.
Теги : заражение коронавирусом, пандемия
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Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты
«Прилетевшие» привезли в Россию еще 57 подтвержденных случаев коронавируса
За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать