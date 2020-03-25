Медики назвали увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Итальянские врачи назвали болезни, которые увеличивают риск смерти при заражении коронавирусом.





Так, особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых риск смерти при заражении инфекцией возрастает на 10,5 процента. Также в зоне риска находятся люди, страдающие от диабета, у них угроза летального исхода увеличивается на 7,3 процента. Риск для людей с хроническими респираторными заболеваниями больше на 6,5 процента, с высоким давлением — на 6 процентов, с онкологией — на 5,6 процента, сообщается на портале Simit.org.





Вспышка нового коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо КНР, заболевших выявили в 167 странах мира.