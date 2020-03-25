Собянин заявил о предстоящем пике коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, но власти надеются, что он пройдет плавно.





«Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах», - сказал Собянин в прямом эфире на телеканале ТВЦ.





Он добавил, что уверен, что пик заболевания в Москве точно будет.



