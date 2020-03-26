«Идите домой, у меня сердце разрывается»: главы итальянских городов эмоционально обратились к народу

Италия не теряет чувства юмора даже во время смертельной опасности.В период пандемии COVID-19 Италия стала одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран. Здесь выявлено 74 386 случаев коронавируса (включая умерших и выздоровевших). 57 521 человек больны на данный момент. Это на 5210 больше, чем днем ранее.Глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли сообщил на брифинге, что за сутки умерло 683 человека, больных коронавирусом, 1036 человек признаны выздоровевшими.На фоне катастрофического положения, мэры итальянских городов весьма эмоционально призвали народ соблюдать карантин.Антонио Тутоло, мэр города Лучера: «Эти парикмахеры, которые ходят по домам стричь женщин, зачем они это делают? В чем смысл? Вы не пониаете, что гроб закрытый и вашу прическу никто не увидит?!»Винченцо де Лука, президент региона Кампания: «До меня дошли слухи, что кто-то устраивает выпускные балы. Мы отправим туда полицию. И отправим ее с огнеметами».Массимилиано Прешутти, мэр города Гуальдо-Тадино: «Куда вы тащите собак, у них что воспаление простаты? Вы должны сидеть дома! Вы не понимаете, что более 400 человек в день умирают? У-ми-ра-ют!»Катено де Лука, мэр города Мессина: «Я вам говорю ясно и четко: я вас поймаю! Завтра, а не через несколько лет! Завтра!»Джузеппе Фалькомата, мэр города Реджо-ди-Калабрия: «Я встретил горожанина, который бегал со своей выдохшейся собакой трусцой. Я остановил его и сказал: «Слушай, это не кино. Ты не Уилл Смит в фильме «Я – легенда». Поэтому иди домой!»Джанфилиппо Банкьери, мэр города Делия: «Я не знал, что в Делии такие добрые соседи! Люди собираются, чтобы нарисовать плакат с надписью: «Все будет хорошо!» Для красивого плаката нужно 20 человек, и для этого вы зовете родственников! Я бегаю почти 20 лет, в городе было от силы 20 бегунов. А сейчас вы решили все подготовиться к марафону? Какой марафон, если вы в последний раз бегали кросс в школе?»Морена Мартини, мэр города Россано-Венето: «Хватит оправдываться тем, что собакам надо гулять, они уже выдохлись, вы-дох-лись! Вот еще что меня просто бесит, когда люди тайно ходят к парикмахеру и в салон красоты. Хорошо, вы умрете с красивой прической и прекрасной эпиляцией».Антонио Декаро, мэр города Бари, заставший молодежь на пляже: «Идите домой, домой! К своим PlayStation. Люди умирают, вы понимаете? Я от вас скоро заболею, у меня сердце разрывается!»